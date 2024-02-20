بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديدا من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت ياسمين صبري على الفيديو قائلة: “صباح الخير”.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة كاجوال بسيطة، مرتدية توب باللون الكحلي وسويت شيرت باللون اللبني من داخل السيارة.

واعتمدت ياسمين صبري على الظهور بشكل جمالي طبيعي فتخلت عن وضع المكياج، وتركت خصلات شعرها بطريقة انسيابية عفوية أعلى الكتف.

واستكملت ياسمين صبري ظهورها اللافت بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود كبيرة الحجم تتناسب مع إطلالتها الصباحية.