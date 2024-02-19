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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مكشوف.. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت نانسي عجرم على الصور من دبي ليلة فرح وحب، الف مبروك للعرسان.

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وخطفت نانسي عجرم الأنظار بإطلالة جذابة ورقيقة، مرتدية فستان باللون البيج في الفضي، بقماش التل المطرز، بصيحة الكت.

واعتمدت نانسي عجرم على تسريحة الشعر البسيطة المموج، منسدلا أعلى الكتف بطريقة تبرز جمالها الساحر.

واستكملت نانسي عجرم إطلالتها بارتداء المجوهرات الثمينة الأنيقة الفاخرة اللافتة للأنظار.

كما فضلت نانسي عجرم اللمسات الجمالية الهادئة، فاعتمدت على الألوان الترابية فوضعت الالوان البنيه في الشفاه والوجنتين وفوق العين.

نانسي عجرم 
نانسي عجرم 
نانسي عجرم ألبوم نانسي عجرم ابنة الفنانة نانسى عجرم المطربة نانسي عجرم

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