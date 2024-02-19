فستان مكشوف.. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت نانسي عجرم على الصور من دبي ليلة فرح وحب، الف مبروك للعرسان.

وخطفت نانسي عجرم الأنظار بإطلالة جذابة ورقيقة، مرتدية فستان باللون البيج في الفضي، بقماش التل المطرز، بصيحة الكت.

واعتمدت نانسي عجرم على تسريحة الشعر البسيطة المموج، منسدلا أعلى الكتف بطريقة تبرز جمالها الساحر.

واستكملت نانسي عجرم إطلالتها بارتداء المجوهرات الثمينة الأنيقة الفاخرة اللافتة للأنظار.

كما فضلت نانسي عجرم اللمسات الجمالية الهادئة، فاعتمدت على الألوان الترابية فوضعت الالوان البنيه في الشفاه والوجنتين وفوق العين.

نانسي عجرم