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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة محتشمة.. فيفي عبده تلفت الأنظار في أحدث ظهور

فيفي عبده
فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة غير متوقعة ومحتشمة، مرتدية بلوزة واسعة باللون الأخضر الزاهي، مع بنطال باللون البني الكلاسيكي، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأصفر.

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ونسقت فيفي عبده مع إطلالتها المجوهرات اللافتة، مرتدية الأقراط في الأذن، مع السلسلة متعددة الأدوار.

وتألقت فيفي عبده بتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها المموج الطويل بطريقة بسيطة، واعتمدت على وضع المكياج البسيط وإبراز العين بالكحل الأسود.

فيفي عبده
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