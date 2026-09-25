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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحيرة يشهد احتفالية أبو المطامير ويتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ219 هذا العام شهدت زخمًا كبيرًا وتنوعًا في مختلف القطاعات، تزامنًا مع افتتاح وتفقد ومتابعة عدد كبير من المشروعات والأعمال الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار ما تشهده البحيرة من جهود تنموية متواصلة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مسيرة التنمية تمتد إلى مختلف أنحاء المحافظة

وأوضحت محافظ البحيرة أن حجم المشروعات التي تم افتتاحها وتفقدها ومتابعة معدلات تنفيذها خلال فعاليات العيد القومي يتجاوز 5 مليارات جنيه، بما يعكس اتساع نطاق الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن جميع مراكز ومدن المحافظة كان لها نصيب كبير من تلك المشروعات والافتتاحات والجولات الميدانية، بما يؤكد أن مسيرة التنمية تمتد إلى مختلف أنحاء المحافظة وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية.

وفي إحدى محطات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، شهد الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، أمس الخميس فعاليات الاحتفال بالعيد القومي بمركز ومدينة أبو المطامير، بحضور الأستاذ عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، وعدد من القيادات التنفيذية، وبمشاركة أهالي المركز.

حيث شهدت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والثقافية والرياضية، تضمنت عروض فرقة ذوي الهمم للفنون الشعبية، وفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الإيقاعات الشرقية، إلى جانب عروض كورال أطفال الإدارة التعليمية، وعرض رياضي لمديرية الشباب والرياضة.

احتفالية عكست الاعتزاز بتاريخ محافظة البحيرة 

كما تضمنت الفعاليات البيت البدوي، وعرض فيلم وثائقي عن محافظة البحيرة، وفقرات للرسم على الوجه، ومعرضًا للفنون التشكيلية، وورشة لتعليم الخرز، وفعاليات لذوي الهمم، واكتشاف المواهب، وورشة تلوين للأطفال، بالإضافة إلى مشاركة الزهرات والمرشدات بالإدارة التعليمية.

وجاءت الفعاليات بالتعاون والتنسيق بين قصر ثقافة أبو المطامير، والإدارة التعليمية، ومديرية الشباب والرياضة، والأزهر الشريف، وسط مشاركة وتفاعل من أهالي المركز، في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بتاريخ محافظة البحيرة وتراثها، وحرص مؤسساتها على دعم المواهب والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وعقب الاحتفال، أجرى الدكتور شادي المشد جولة ميدانية بعدد من مواقع العمل بمركز ومدينة أبو المطامير، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والوقوف على سير الأعمال على أرض الواقع، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة.

وشملت الجولة تفقد كورنيش الحاجر، وموقف أبو المطامير الجديد.

وتأتي محطة أبو المطامير ضمن سلسلة الفعاليات والجولات الميدانية التي تشهدها مراكز ومدن محافظة البحيرة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي الـ219، والتي تجمع بين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية ومواصلة العمل والمتابعة على أرض الواقع لمشروعات التنمية والتطوير الجارية بمختلف القطاعات.

البحيرة محافظ البحيرة نائب محافظ البحيرة أبو المطامير

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