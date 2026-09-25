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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة في تاريخها.. إدراج جامعة دمنهور في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء المستدامة

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

أعلن الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن إدراج الجامعة رسميا ولأول مرة في تاريخها ضمن تصنيف "UI GreenMetric World University Rankings 2026"، ليتم تصنيفها في المرتبة 1861 عالميا، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة والبيئة الخضراء، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد مكانة جامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن فخره بهذا الإنجاز الدولي الذي لم يأت وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة لتحويل منشآت الجامعة إلى حرم جامعي ذكي ومستدام؛ حيث شملت الجهود التوسع في المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، وتفعيل حلول ترشيد الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فضلا عن تطبيق منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وترشيد استهلاك المياه، وشبكة نقل صديقة للبيئة. مضيفا أن هذا النجاح يعكس تحول الجامعة من النطاق الإقليمي إلى رحاب المنافسة الدولية، متماشيا مع أهداف "رؤية مصر 2030" وتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم "رئيس الجامعة" تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإدراج يعد نقطة انطلاق حقيقية وليست محطة أخيره، مشددا على طموح الجامعة في تحقيق قفزات نوعية متقدمة في التصنيفات القادمة، موجها خالص الشكر لفريق العمل بملف التصنيفات الدولية على جهودهم المخلصة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف الإندونيسي والذي يشارك فيه كبريات جامعات العالم هذا العام يعد بمثابة المعيار الأكثر صرامة لتقييم التحول الأخضر للجامعات، إذ يستند إلى ستة محاور رئيسية دقيقة تشمل البنية التحتية والمساحات المستدامة، إدارة الطاقة وتحديات التغير المناخي، سياسات إدارة النفايات وإعادة التدوير، كفاءة إدارة المياه، منظومة النقل المستدام، برامج التعليم والبحث العلمي المعنية بالاستدامة.

وتؤكد جامعة دمنهور أن هذا الإنجاز يجسد نموذجا حيا للريادة الأكاديمية والمؤسسية القادرة على دمج التنمية المستدامة في صلب العملية التعليمية والبحثية. ومع انضمامها إلى هذه المنظومة العالمية، ترسم الجامعة ملامح مستقبل بيئي واعد، مؤكدة أن الاستثمار في الاستدامة هو الاستثمار الأمثل لبناء أجيال واعية بمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع.

جامعة دمنهور دمنهور البحيرة

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