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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة

نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثارت نوال الزغبي، الجدل بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا جريئا مكشوفا من القدمين والصدر، بصيحة الكب باللون البترولي منفوشا بطريقة مميزة.

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وتركت نوال الزغبي خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، واستكملت إطلالتها بالمجوهرات الذهبية في الأذن والرقبة.

ومن الناحية الجمالية وضعت نوال الزغبي المكياج الصاخب، حيث وضعت اللون البني اللامع في الشفاه، والبلاشر على الوجنتين والهايلايتر اللامع على الوجه.

نوال الزغبي 
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