قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر محاكمة 6 متهمين بقضية داعش أكتوبر.. اليوم
رويترز: إيران تغير تكتيكاتها في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط والتأثير على انتخابات أمريكا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة .. موجهات نارية في دوري الأبطال
سعر الدولار في البنوك الآن
"البحوث الفلكية" يوقع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير رصد الزلازل والإنذار المبكر
رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر
لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.. نجم الزمالك السابق: مباراة القمة الأخيرة من أقل المواجهات فنيًا
رويترز: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»
«نكش بينا وبين بعض».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزازه من حسام غالي بعد مباراة «القمة 133»
جامعة العاصمة تطلق سلسلة لقاءات توعوية حول طيف التوحد تحت شعار لكل إنسان قيمة
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
عادل عبدالرحمن: لو محمود وفا احتسب ضربة جزاء للأهلي كان خد الدوري الموسم اللي فات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة .. موجهات نارية في دوري الأبطال

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة في البطولات الأوروبية والآسيوية، أبرزها مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فينورد ضد كومو – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 4

لاسك ضد ليفربول – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 2

أستون فيلا ضد فنربخشة – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 4

بودو جليمت ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1

شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports XTRA 2

سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

كاشيوا ريسول ضد بورت أوثوريتي – الساعة 1 ظهرًا – beIN Sports HD 5

فيسيل كوبي ضد جيونبك الكوري الجنوبي – الساعة 1 ظهرًا – beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

ملبورن فيكتوري ضد سيول – الساعة 10:45 صباحًا – beIN Sports HD 1

بيرسيب باندونج ضد فيتييل – الساعة 3:15 مساءً – beIN Sports HD 3

ناساف كارشي ضد الوحدة – الساعة 4:15 مساءً – beIN Sports HD 4

الجزيرة ضد أركاداج – الساعة 7 مساءً – beIN Sports HD 6

المحرق ضد كيل كوهار رجان – الساعة 7 مساءً – beIN Sports HD 5

التعاون ضد الريان – الساعة 7 مساءً – beIN Sports HD 3

الكويت ضد الخالدية – الساعة 9:15 مساءً – beIN Sports HD 8

الفيصلي ضد النهضة – الساعة 9:15 مساءً – beIN Sports XTRA 3

مواعيد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات اليوم مباريات اليوم الأربعاء دوري أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ذهب

نصب عليهم في 25 كيلو ذهب.. القبض على مستريح الصاغة عقب عودته من الخارج

ترشيحاتنا

أبناء دفعة كلية الشرطة خريجي عام 1990

دفعة كلية الشرطة 1990 تحتفل بمرور 40 عامًا على التحاقها بالكلية

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

انهيار والدة شهيد لقمة العيش

ابني الوحيد.. والدة محمد لطفي شهيد لقمة العيش بالسودان: نفسي يرجع وأدفنه

بالصور

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد