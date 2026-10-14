مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة .. موجهات نارية في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة في البطولات الأوروبية والآسيوية، أبرزها مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فينورد ضد كومو – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 4

لاسك ضد ليفربول – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 2

أستون فيلا ضد فنربخشة – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 4

بودو جليمت ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1

شاختار دونيتسك ضد أيك أثينا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports XTRA 2

سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

كاشيوا ريسول ضد بورت أوثوريتي – الساعة 1 ظهرًا – beIN Sports HD 5

فيسيل كوبي ضد جيونبك الكوري الجنوبي – الساعة 1 ظهرًا – beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

ملبورن فيكتوري ضد سيول – الساعة 10:45 صباحًا – beIN Sports HD 1

بيرسيب باندونج ضد فيتييل – الساعة 3:15 مساءً – beIN Sports HD 3

ناساف كارشي ضد الوحدة – الساعة 4:15 مساءً – beIN Sports HD 4

الجزيرة ضد أركاداج – الساعة 7 مساءً – beIN Sports HD 6

المحرق ضد كيل كوهار رجان – الساعة 7 مساءً – beIN Sports HD 5

التعاون ضد الريان – الساعة 7 مساءً – beIN Sports HD 3

الكويت ضد الخالدية – الساعة 9:15 مساءً – beIN Sports HD 8

الفيصلي ضد النهضة – الساعة 9:15 مساءً – beIN Sports XTRA 3