إبراهيم حسن: لا صحة لأنباء سفرنا إلى تركيا لمشاهدة مباراة محمد صلاح

نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، صحة الأنباء المتداولة بشأن سفره برفقة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، إلى تركيا لمتابعة إحدى مباريات محمد صلاح مع فريق طرابزون.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: «كل الأخبار عن إننا هنروح أنا وحسام حسن هنسافر عشان نروح نتفرج على ماتش لصلاح مع طرابزون، ده كله كلام لا صحة له خالص، وكله كلام غلط، ومفيش حاجة رسمي خلاص جت».

موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وفي سياق آخر، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين، لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.