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"البحوث الفلكية" يوقع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير رصد الزلازل والإنذار المبكر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"البحوث الفلكية" يوقع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير رصد الزلازل والإنذار المبكر

"البحوث الفلكية"
"البحوث الفلكية"
أ ش أ

وقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مذكرة تفاهم مع إدارة الزلازل الصينية، لتوسيع التعاون في مجال رصد الزلازل وتبادل البيانات والخبرات والتدريب، وتطوير تقنيات الإنذار المبكر والحد من مخاطر الزلازل.


وجاء توقيع المذكرة على هامش ورشة عمل دولية نظمها المعهد بعنوان "تطور منظومة رصد الزلازل في مصر منذ زلزال 12 أكتوبر 1992.. نحو أنظمة متقدمة للإنذار المبكر وآفاق التعاون المصري الصيني"، بالتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين لزلزال أكتوبر 1992، وبمشاركة وفد صيني رفيع المستوى.


وأكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر التي تتيح الاستفادة من الثواني السابقة لوصول الموجات الزلزالية المدمرة، بما يسهم في تعزيز إجراءات الحماية وتقليل الخسائر البشرية والمادية.


وأشار إلى الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المعهد في رصد النشاط الزلزالي ودعم متخذي القرار، امتدادا للمسيرة العلمية لمرصد حلوان الذي تأسس عام 1903.


من جانبه، استعرض وانغ كون رئيس إدارة الزلازل الصينية، تجربة بلاده في تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوظيفها لحماية البنية التحتية والمنشآت التاريخية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك للحد من مخاطر الزلازل وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهتها.


واستعرضت الورشة تطور منظومة رصد الزلازل في مصر منذ زلزال عام 1992، الذي مثل نقطة تحول في تطوير قدرات الرصد والاستعداد لمواجهة المخاطر، حيث أوضح الدكتور رشاد قبيصي، أستاذ الجيوفيزياء ورئيس المعهد الأسبق، مراحل تطور محطات الرصد من أنظمة التسجيل الورقي إلى التقنيات الرقمية الحديثة عالية الدقة.


وشدد قبيصي على أهمية مواصلة الدراسات الزلزالية المرتبطة بمنطقة السد العالي، والاستفادة من البيانات المتراكمة على مدار نحو 45 عامًا في تقييم المخاطر ودعم إجراءات الحماية.


وتناولت الورشة جهود حماية التراث المصري من المخاطر الطبيعية، حيث أوضح الدكتور أيمن العشماوي، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التعاون بين المجلس والمعهد، المستمر منذ نحو ثلاث سنوات، يستهدف إعداد خريطة أثرية زلزالية لتحديد مدى تأثر المباني التاريخية بالمخاطر الطبيعية، ودعم جهود الحفاظ عليها، خاصة المباني التي تأثرت بزلزال عام 1992.


وشهدت الورشة جلستين علميتين، تناولت الأولى تطور الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر منذ عام 1992 وصولًا إلى المنظومة الرقمية الحديثة، والتحديات المستقبلية المرتبطة بتعزيز قدرات الرصد والإنذار المبكر.


فيما استعرضت الجلسة الثانية، التي قدمها الدكتور تشانج روي من إدارة الزلازل الصينية، تجربة الصين في تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتطبيقاتها في حماية البنية التحتية الحيوية، بما يشمل خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة والمنشآت النووية والسدود الكبرى.

وشارك في الفعاليات من الجانب الصيني وانغ كون، رئيس إدارة الزلازل الصينية، ورن هونغ تاو، المستشار العلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لدى مصر، وهان هونغ تشي، السكرتير الأول بالسفارة.

بحوث الفلكية إدارة الزلازل الصينية البيانات والخبرات رصد الزلازل الخبرات والتدريب

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