«السجن 2» يعود في رمضان 2027 بعد غياب 6 سنوات.. حسن البلام يقود نجوم الكوميديا الكويتية

يستعد جمهور الكوميديا الخليجية لاستقبال الموسم الثاني من مسلسل «السجن»، الذي يعود إلى الشاشة في رمضان 2027، بعد غياب استمر ست سنوات منذ عرض الجزء الأول عام 2020، وذلك في عودة جديدة تجمع الفنان حسن البلام بعدد من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية، ضمن تجربة تستهدف تقديم جرعة جديدة من المواقف الساخرة والمفارقات داخل أجواء السجن.

وبدأت عمليات تصوير الموسم الجديد تمهيدًا لعرضه عبر منصة «شاشا» الرقمية خلال شهر رمضان المقبل، وسط اهتمام من متابعي العمل الذين ينتظرون معرفة تفاصيل الحكاية الجديدة، وما سيحمله الجزء الثاني من مواقف تجمع الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور في الموسم الأول.

وجاء الإعلان عن عودة المسلسل من خلال مقاطع ترويجية نشرها الفنان حسن البلام، حيث كشفت المشاهد الأولى عن أجواء التصوير وبعض ملامح الشخصيات، في خطوة أعادت اسم العمل إلى دائرة الاهتمام قبل أشهر من موعد عرضه المرتقب.

حسن البلام يشوّق الجمهور لعودة «السجن 2»

كشفت المقاطع الترويجية الأولى للموسم الثاني عن أجواء مستوحاة من البيئة التي دارت فيها أحداث الجزء الأول، إذ ظهر عدد من أبطال المسلسل مرتدين ملابس السجن الصفراء، التي تحمل الرقم «02»، وسط ديكورات تحاكي الزنازين والممرات الداخلية للسجن.

وحملت هذه المشاهد إشارات واضحة إلى عودة العمل بجزء جديد، مع الاحتفاظ بالهوية البصرية المرتبطة بعالمه، فيما تضمنت المنشورات رسائل تشويقية تدعو الجمهور إلى الاستعداد لموسم جديد من الكوميديا خلال رمضان 2027.

وأثارت هذه الإعلانات اهتمام متابعي حسن البلام ومحبي العمل، خاصة أن عودة المسلسل تأتي بعد فترة طويلة من عرض موسمه الأول، الذي قدم مجموعة من المواقف الكوميدية القائمة على التفاعل بين شخصيات مختلفة تجمعها ظروف الاحتجاز ومفارقات الحياة اليومية داخل السجن.

ورغم الكشف عن انطلاق التصوير وظهور عدد من الفنانين في الكواليس، فإن تفاصيل القصة الجديدة لم تُعلن حتى الآن، كما لم يكشف صُنّاع العمل عن طبيعة التطورات التي ستشهدها الشخصيات أو الكيفية التي ستُبنى بها الأحداث في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تتضح المزيد من ملامح المسلسل مع استمرار التصوير وطرح مواد ترويجية إضافية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الموسم الرمضاني الذي يشهد عادة منافسة بين الأعمال الكوميدية والدرامية الخليجية والعربية.

نجوم الجزء الأول يعودون في الموسم الجديد

يشهد الموسم الثاني من «السجن» مشاركة مجموعة من الفنانين الذين ظهروا في الجزء الأول، في خطوة تعيد جمع عدد من الوجوه التي ارتبطت بتجربة العمل السابقة، وتمنح الجمهور فرصة متابعة أبطال المسلسل ضمن حكايات جديدة.

ويأتي في مقدمة المشاركين الفنان حسن البلام، إلى جانب أحمد العونان، وعبد العزيز النصار، ومحمد عاشور، وخالد السجاري، كما يضم العمل خالد المظفر، وموسى كاظم، ومحمد فايق، وناصر الدوب.

ويعتمد المسلسل على مجموعة من الفنانين المعروفين بأعمالهم الكوميدية، وهو ما يرفع التوقعات بشأن طبيعة المواقف التي سيقدمها الموسم الثاني، خاصة في ظل قدرة هذا النوع من الأعمال على الاستفادة من اختلاف الشخصيات وتباين طباعها، لصناعة مواقف ساخرة نابعة من الاحتكاك اليومي بينها.

وتتيح عودة عدد من أبطال الجزء الأول فرصة لاستثمار العلاقات التي نشأت بين الشخصيات داخل عالم المسلسل، مع إمكانية تقديم مواقف جديدة تتناسب مع طبيعة الموسم الثاني، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تكرار الأحداث السابقة أو استمرارها بالطريقة نفسها.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بتوزيع الأدوار ومساحات ظهور الشخصيات غير معلنة بصورة كاملة، في انتظار ما سيكشف عنه فريق العمل خلال مراحل التصوير المقبلة.

إسلام خيري يتولى إخراج «السجن 2»

يتولى المخرج المصري إسلام خيري مهمة إخراج الموسم الثاني من المسلسل، الذي يُنتج بالتعاون بين منصة «شاشا» الكويتية وقروب البلام، في إطار شراكة تجمع بين الجهة العارضة وفريق الإنتاج المرتبط بالعمل.

ويأتي اختيار إسلام خيري لقيادة الموسم الجديد ضمن التحضيرات الفنية لتقديم الحلقات، التي تعتمد على الكوميديا والمواقف المتتابعة داخل مساحة مكانية محددة، بما يتطلب إدارة إيقاع الأحداث وتفاعل الشخصيات بصورة تحافظ على الطابع الكوميدي للعمل.

ويتكون الموسم الثاني من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر منصة «شاشا» خلال شهر رمضان 2027، ليكون بذلك من الأعمال الخليجية التي تستعد للانضمام إلى خريطة المنصة الرمضانية.

وتمنح طبيعة المسلسل، التي تقوم على مجموعة من الشخصيات الموجودة في بيئة واحدة، مساحة لتطوير المواقف الكوميدية من خلال اختلاف الخلفيات والطباع والظروف، مع الاستفادة من التفاعلات اليومية وما قد ينتج عنها من سوء تفاهم ومفارقات غير متوقعة.

ومع بدء التصوير، تتجه الأنظار إلى الشكل النهائي الذي سيظهر به الموسم الجديد، خاصة أن عودة العمل بعد سنوات من الغياب تضع أمام صُنّاعه تحديًا يتمثل في تقديم تجربة تحافظ على هويته الأصلية، وفي الوقت نفسه تمنح الجمهور محتوى متجددًا يتناسب مع تطلعاته.

ماذا قدم الجزء الأول من مسلسل «السجن»؟

عُرض الموسم الأول من مسلسل «السجن» عام 2020، وقدم تجربة كوميدية تدور أحداثها داخل السجن، مستندة إلى اختلاف ظروف النزلاء وشخصياتهم وقصصهم، إلى جانب التباين في مدد العقوبات وما يترتب على اجتماعهم في المكان نفسه من مواقف متشابكة.

واعتمد العمل على المفارقات الناتجة عن التفاعل بين مجموعة من الشخصيات التي تجد نفسها مضطرة إلى التعايش داخل بيئة واحدة، رغم اختلاف طباعها وتفكيرها وخلفياتها، وهو ما أتاح تقديم مواقف كوميدية تنشأ من الصدامات اليومية وسوء الفهم والتباين في ردود الأفعال.

وشكلت أجواء السجن الإطار الرئيسي للأحداث، إذ تحولت الزنازين والمساحات المشتركة إلى مسرح لمواقف غير متوقعة، تتداخل فيها العلاقات بين الشخصيات مع الظروف التي فرضها المكان، لتتشكل من خلالها الحكايات الكوميدية التي ميزت التجربة الأولى.

ومن المتوقع أن يستفيد الموسم الثاني من هذه الفكرة الأساسية في بناء مواقف جديدة، مع استمرار الاعتماد على مجموعة من نجوم الكوميديا الخليجية، إلا أن صُنّاع المسلسل لم يكشفوا حتى الآن عن الخط الدرامي الذي ستدور حوله الحلقات الجديدة، أو ما إذا كانت الأحداث ستشهد تغييرات جوهرية في طبيعة الشخصيات والعلاقات بينها.

عودة بعد ست سنوات تضع «السجن 2» أمام تحدٍ جديد

تمثل عودة «السجن» بعد ست سنوات من عرض موسمه الأول محطة جديدة للعمل، خاصة أن الجزء الثاني يأتي في ظل تطور المنافسة على الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني، وتزايد اهتمام الجمهور بالمحتوى الذي يجمع بين الشخصيات المعروفة والحكايات المتجددة.

وتضع هذه العودة صُنّاع المسلسل أمام تحدٍ يتمثل في الحفاظ على العناصر التي منحت الجزء الأول هويته، وفي الوقت نفسه تقديم أفكار ومواقف مختلفة تمنع تكرار التجربة السابقة بصورة مباشرة.

ويظل وجود مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في الموسم الأول أحد العناصر التي قد تساعد على استعادة الأجواء المألوفة لدى الجمهور، بينما يمثل انضمام المخرج إسلام خيري إلى التجربة أحد الجوانب الفنية التي يترقب المتابعون انعكاسها على شكل الموسم الجديد.

كما أن اختيار 15 حلقة يمنح العمل مساحة محددة لتقديم الأحداث بصورة مكثفة، مع إمكانية التركيز على مجموعة من المواقف والشخصيات من دون التوسع في عدد كبير من الحلقات.

ومع ذلك، فإن الحكم على طبيعة الموسم الثاني سيظل مرتبطًا بما سيقدمه فعليًا من أحداث وأفكار، خاصة أن المعلومات المتاحة حتى الآن تركز على بدء التصوير وموعد العرض وفريق العمل، بينما لا تزال تفاصيل القصة المقبلة غير معلنة.

«السجن 2» ضمن خريطة الكوميديا في رمضان 2027

من المقرر عرض مسلسل «السجن 2» خلال شهر رمضان 2027 عبر منصة «شاشا»، بمشاركة حسن البلام وعدد من نجوم الكوميديا الخليجية، في عمل يتألف من 15 حلقة، ويأتي بعد سنوات من انتهاء عرض موسمه الأول.

وتشير المواد الترويجية الأولية إلى استمرار ارتباط المسلسل بأجواء السجن التي شكلت خلفية أحداث الجزء السابق، فيما ينتظر الجمهور الكشف عن تفاصيل الشخصيات والحكايات التي ستقود الموسم الجديد.

وبين عودة الأبطال وانطلاق عمليات التصوير والاستعداد للمنافسة الرمضانية، يترقب متابعو العمل ما إذا كان الموسم الثاني سينجح في استعادة روح الجزء الأول وتقديم إضافات كوميدية جديدة، خصوصًا أن عودة المسلسلات بعد فترات طويلة تثير عادة تساؤلات حول قدرتها على مواكبة توقعات الجمهور.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل، سواء من خلال الصور الجديدة من مواقع التصوير أو الإعلانات الترويجية التي تسبق عرضه، فيما يبقى الموعد المعلن لعودة «السجن 2» هو رمضان 2027، عبر منصة «شاشا» الرقمية.