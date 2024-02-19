بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة هنادي مهنا صور جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنادي مهنا بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الاسود الشبيكة، مع جاكيت أسود كلاسيك واسع.

ومن الناحية الجمالية، اختارت هنادي مهنا المكياج الجذاب الصاخب، حيث وضعت اللون البني في الشفاه، مع اللون الرمادي والاسود الشمري في العين، والايلانير لتحديدها، كما اختارت الهايلايتر لإبراز الوجنتين.

وخطفت هنادي مهنا الأنظار بتسريحة الشعر، حيث فضلت الظهور هذه المرة بشعر مجعد متروكا أعلى الكتف بطريقة تبرز جمالها.