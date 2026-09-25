عميد معهد الكبد بالمنوفية يتابع ميدانيًا العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى

أجرى الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية - في إطار حرص معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية على ترسيخ أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز الانضباط المؤسسي، واستمرارًا للمتابعة الميدانية المباشرة لمختلف قطاعات المعهد - جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى المعهد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى على مدار الساعة.

ورافق عميد معهد الكبد القومي خلال الجولة دكتورة منى زناتي مدير عام الصيدليات والإمداد الطبي، والمدير المالي والإداري للمستشفى، وفريق الإشراف من الطاقم التمريضي حيث شملت الجولة عددًا من المحاور الرئيسية التي تمثل ركائز العمل المؤسسي داخل المستشفى، وفي مقدمتها: متابعة انتظام العمل الطبي والتزام أعضاء الفرق الطبية بأداء مهامهم ومسؤولياتهم المهنية.

الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة دون تعطيل، مع المتابعة المستمرة لأي احتياجات أو نواقص والعمل على التعامل معها بصورة عاجلة، والاستماع المباشر إلى المرضى وذويهم والتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على معالجتها في إطار مؤسسي، وايضا متابعة إجراءات دخول وخروج المرضى بما يضمن الانضباط وسرعة إنجاز الإجراءات وتحسين تجربة المريض.

كما متابعة احتياجات الأطباء وهيئة التمريض وتوفير بيئة عمل تساعد الفرق الطبية على أداء رسالتها بكفاءة، ومتابعة تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التمريض والمتدربين الملتحقين بالمعهد خلال فترة التدريب الإلزامي، باعتبار التدريب المستمر أحد أهم ركائز تطوير المنظومة الصحية.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة حجازي أن المريض هو محور المنظومة الصحية، وأن جودة الخدمة الطبية لا تتحقق بالقرارات المكتبية وحدها، وإنما بالحضور الميداني والمتابعة المستمرة والاستماع إلى المرضى والعاملين، وسرعة اكتشاف المشكلات والتعامل معها وفق القواعد واللوائح المنظمة للعمل.

كما أكد أن إدارة المعهد تعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط والاحترام المتبادل والعمل الجماعي والمساءلة المهنية والتحسين المستمر، مع التأكيد على أن جميع أفراد المنظومة الطبية والتمريضية والإدارية شركاء في تحقيق الهدف الأسمى، وهو تقديم خدمة طبية آمنة، لائقة، وذات جودة للمرضى.

ويؤكد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية أن الارتقاء بمستوى الخدمة مسؤولية مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا، وأن الإدارة تضع متابعة الأداء وجودة الخدمات وسلامة المرضى واحتياجات العاملين ضمن أولوياتها اليومية، مع الانفتاح على الملاحظات والشكاوى الجادة والتعامل معها من خلال القنوات المؤسسية المختصة وبما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.