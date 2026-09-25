تحرير 770 محضر تمويني وضبط لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الوحدات المحلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، حيث تم تحرير 770 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار أسبوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تضمنت 448 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و322 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضري جنح ضد محال جزارة بنواحي أشمون وبركة السبع ، لقيامهم بعملية الذبح خارج السلخانة وضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي بقصد التربح بدون وجه حق ، كما تم ضبط كميات المواد الغذائية مجهولة المصدر بنطاق شبين الكوم وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.