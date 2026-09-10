«القابضة للمياه» تبحث المشروعات الاستثمارية بـ11 شركة تابعة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتنمية الموارد

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة، اجتماع اللجنة العليا لدراسة المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، بحضور كل من الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة 11 شركة تابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذلك لبحث ودراسة عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة، في إطار توجه الشركة القابضة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتنمية الموارد الذاتية للشركات.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم استدامة تقديم الخدمات وتنمية الموارد، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلال الأصول بالشكل الأمثل، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ممكن.

وأشار إلى أهمية إعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروعات الاستثمارية المقترحة، تقوم على أسس اقتصادية وفنية واضحة، مع تقييم العائد المتوقع ومدى جدوى كل مشروع، مؤكدًا أن تنمية الموارد الذاتية للشركات تسهم في دعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من دراسات الجدوى والمقترحات الاستثمارية المقدمة من الشركات المشاركة، ودراستها من النواحي الاقتصادية والفنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول والفرص الاستثمارية المتاحة، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.