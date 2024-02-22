ابنة صلاح السعدني تثير الجدل.. هل تشبه والدها؟!

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني صورة شقيقته ميريت صلاح السعدني، لتهنئتها على البرنامج الجديد بنات أصول.

وكتب أحمد السعدني في منشور بصورة الإعلان الدعائي لبرنامج بنات أصول الذي تقدمه شقيقته ميريت، الف مبروك يا حبيبتي على الخطوة الجديدة.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة تجمع بين ميريت ابنة الفنان صلاح السعدني وبين أحمد السعدني، معلقين أنها لم تشبه شقيقها بل تشبه الأب.

وقال رواد السوشيال ميديا عن ميريت صلاح السعدني، «فولة وانقسمت نصين بينها وبين والدها، بس مفيش شبه بينها وبين اخوها الفنان أحمد السعدني ».

ميريت صلاح السعدني كانت تعمل كمراسلة في في عدة قنوات فضائية منها الحياة، وتعمل الآن مقدمة برنامج بنات أصول على قناة هي وهو برنامج اجتماعي من الدرجة الأولى.

ابنة صلاح السعدني

ابنة صلاح السعدني