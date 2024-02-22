وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عانى الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية، من شهر أكتوبر الماضي من مجموعة أعراض جانبية منها الصداع وآلام شديدة في الرأس ودوخة.

وأعلن في شهر أكتوبر أنه لن يتمكن متابعة اسئلة محبيه على الصفحة بسبب مرضه وأنه بحاجة للراحة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبعدها صرح بإصابته بمرض السرطان وكان الإعلان عن هذا الخبر بمثابة صدمة للجمهور.

وتابع الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر، أن نوع السرطان الذي اصيب به والده هو سرطان ليمفومة بيركت وذلك فى نهاية شهر أكتوبر 2023.

وفاة هاني الناظر

وكان اعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، ظهر اليوم عن وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، «انا لله وإنا إليه راجعون

توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وكتب «صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».