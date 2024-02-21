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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتموتي في الـ80.. ليلى عبداللطيف تثير الجدل بتنبؤ صادم لـ فيفي عبده

فيفي عبده
فيفي عبده

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل خلال الساعات الماضية، بمجموعة تصريحات عن الموت والحجاب والحج والعمرة، وتصدرت من خلالها صفحات السوشيال ميديا.

وتحدثت الفنانة فيفي عبده عن الموت في أحدث البرامج اللبنانية، قائلة «مش خايفة من الموت ووضبت التربة بتاعتي، أنا بس عايزه اعيش عمر زيادة، 100 سنة مثلا».

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تنبؤات ليلى عبد اللطيف لفيفي عبده

وتابعت فيفي عبده، أن ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج تنبأت لها خلال مقابلاتها في الطيارة، أنها تعيش حتى عُمر الـ 80 عام، لترد عليها فيفي محتاجة اعيش اكتر، لترد خبيرة الأبراج حتى عُمر الـ 90 عاما.

 

وخلال الحلقة أيضا تحدثت فيفي عبده عن الحجاب وعلاقتها بالله عز وجل، وقالت إنها تعتبر الحجاب مساعدة الغير وعدم ظلم الاخرين، وعلقت: “أنا شايفة نفسي محجبة بأعمالي لأني ما ظلمتش حد وما بتكلمش عن حد في غيابه وبحب اساعد المحتاجين”.

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