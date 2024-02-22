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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

هاني الناظر
هاني الناظر

اهتم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية خلال حياته العملية بالمرضى والحالات الإنسانية التي زارته في العيادة من أجل العلاج.

ونشر هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، مجموعة صور مع الأطفال والطلاب التي زارته في العيادة، وعبر عن فرحته وسعادته أثناء الزيارات.

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وفاة هاني الناظر.. آخر ما كتبه على الفيسبوك قبل رحيله

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وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وفاة هاني الناظر

وكان أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، ظهر اليوم عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، «انا لله وإنا إليه راجعون 

توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وكتب «صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».

هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
هاني الناظر مع مرضاه
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