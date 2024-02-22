وفاة هاني الناظر.. اخر ما كتبه على الفيسبوك قبل رحيله

اعتاد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على كتابة النصائح والمعلومات التي تهم متابعيه والرد على جميع الاستفسارات.

وآخر ما كتبه الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل رحيله «استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة».

ونصح الناظر، أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً، ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً، رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً.

وفاة هاني الناظر

وكان اعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، ظهر اليوم عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، «انا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وكتب «صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».