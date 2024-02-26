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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

اروى قاسم
اروى قاسم

أثارت البلوجر أروى قاسم الجدل خلال الأيام الماضية، عندما أعلنت عن خطبتها يوم 24 فبراير، مشوقة متابعيها لمشاركة تفاصيل يوم عرسها وخطبتها على عريس سعودي، لكنها لم تشارك أي تفاصيل أخرى عن اليوم.

وفي يوم 24 فبراير تفاجأ متابعي البلوجر أروى قاسم أن هذا اليوم لم يكن خطبتها بل افتتاح قاعة أفراح باسم سعودي، وتداول رواد السوشيال ميديا أنها ماهرة في التسويق.

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وأثارت أروى ضجة كبيرة بسبب إطلالتها التي ارتدها للتسويق عن قاعة الأفراح، وهي فستان زفاف أبيض من تصميم سامو هجرس بصيحة الكب ووضعت طرحة الفستان الطويلة المطرزة على الشعر وكأنها عروس في ليلة الزفاف.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة أروى بالفستان الابيض معلقين أنه مكشوف بشكل كبير، لكنها ردت في الحال « اكيد دي بطانة يا جماعة ».

وأختارت أروى، عبد الله الرفاعي الميكب ارتيست الشهير لوضع الميكب، وفضلت أن تضع لمسات جمالية بارزة معتمدة على الألوان الترابية الشتوية.

البلوجر أروى قاسم
البلوجر أروى قاسم
البلوجر أروى قاسم
البلوجر أروى قاسم
البلوجر أروى قاسم
البلوجر أروى قاسم
اروى أروى قاسم البلوجر أروى قاسم سامو هجرس صور أروى قاسم

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