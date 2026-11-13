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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يتفقد معامل وحاضنات الابتكار بالمركز القومي للبحوث في 6 أكتوبر

وزير التعليم العالي يتفقد معامل وحاضنات الابتكار بالمركز القومي للبحوث في 6 أكتوبر
وزير التعليم العالي يتفقد معامل وحاضنات الابتكار بالمركز القومي للبحوث في 6 أكتوبر
نهلة الشربيني

قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بجولة تفقدية لفرع المركز القومي للبحوث بمدينة السادس من أكتوبر للاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية للفرع، ومتابعة جهود التطوير الجارية، والوقوف على سير العمل بالقطاعات المختلفة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الشاملة وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية للمجتمع والقطاعات الإنتاجية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد الدين حسن، أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، ونواب رئيس المركز، وعدد من قيادات الوزارة وعمداء المعاهد البحثية، إلى جانب عدد من القيادات والكوادر البحثية.

وشملت الجولة تفقد عدد من المعامل البحثية المتخصصة، والوحدات الإنتاجية والتطبيقية، وحاضنات المشروعات التكنولوجية والابتكار الزراعي والصناعي، إلى جانب متابعة أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالفرع.

واستمع الوزير إلى عروض تفصيلية من الباحثين حول طبيعة المشروعات البحثية والتطبيقية، والإمكانات والتجهيزات المتاحة، وموقف تنفيذ خطط التحديث والتطوير بالفرع، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية البحثية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والتطبيقية التي تمتلكها المؤسسات البحثية المصرية، وتوجيهها نحو تحويل مخرجات الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتصنيع والتسويق، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والقطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتوظيف الخبرات العلمية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لإدارة المركز والباحثين والعاملين بفرع السادس من أكتوبر، مشيدًا بالجهود المبذولة وما شهده من مستوى متميز في الأداء والإمكانات البحثية والتطبيقية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة البحثية وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها بما يخدم أهداف التنمية والصناعة الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح معوض أن الزيارة تمثل دعمًا مهمًا لجهود المركز في تطوير منظومته البحثية والتطبيقية، وتعكس الاهتمام بتعزيز دور المؤسسات البحثية في خدمة خطط التنمية، مشيرًا إلى أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير فرع السادس من أكتوبر وتحديث معامله وتجهيزها وفق أحدث المعايير، بما يسهم في توفير بيئة بحثية متطورة ومحفزة على الابتكار، وقادرة على إنتاج حلول علمية تخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الدكتور ممدوح معوض أن المركز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تكثيف جهوده لربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة المصرية، من خلال دعم المشروعات ذات المردود الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الصناعية والمستثمرين، وتقديم الخبرات الفنية والاستشارية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية والخبرات البحثية التي يمتلكها المركز.

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