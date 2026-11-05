وزارة العمل: الدولة قدمت أكثر من 7 مليارات جنيه منح دورية وإعانات للعمالة غير المنتظمة على مدار 12 عاما

كشف عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل توقيع بروتوكول لتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لعمال الديليفري.

وقال عبد الوهاب خضر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "البروتوكول خطوة نحو تنفيذ التوجهات الرئاسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة".

وتابع عبد الوهاب خضر: "دينا منظومة متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة تضم فئات التشييد والبناء والمناجم والمحاجر والزراعة والري".

وأكمل عبد الوهاب خضر :" الدولة قدمت أكثر من 7 مليارات جنيه في صورة منح دورية وإعانات للعمالة غير المنتظمة على مدار 12 عاما".

ولفت عبد الوهاب خضر، إلى أن: "قطاع توصيل الطلبات أصبح واحدا من القطاعات التي توفر فرص عمل لمزيد من الشباب".