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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيرين رجعت لحسام.. ما سر عودتها له بعد كل أزمة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل مؤخرا بعد عودتها للفنان حسام حبيب، بعد عدة أزمات وانفصال وطلاق، حيث أطلق عليها الجمهور بأنها «مدمنة حسام».

ولكن أوضح بعض خبراء الأبراج أن شيرين عبد الوهاب تعود لحسام حبيب بعد كل أزمة بسبب أنها برج الميزان، وأنها شخصية رومانسية بشكل كبير لا تستطيع التخلي عن شريك الحياة بسهولة.

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عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب

تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب 8 أكتوبر بعيد ميلادها, فهي من مواليد برج الميزان، ومن أبرز صفاته الترتيب والتنظيم وكره العشوائية، كما أنه يحب الرومانسية بشدة ويريد تحقيق أحلامه في أسرع وقت.

ومن أبرز عيوب برج الميزان التردد، وسرعة اتخاذ القرارات المتهورة، كما أنه يسامح الأعداء بسهولة، كما أنه يتسم بالنرجسية وحب الذات أكثر من اللازم.

عيد ميلاد حسام حبيب 

أما الفنان حسام حبيب فهو من مواليد 31 مايو أي برج الجوزاء، ومن أبرز صفاته أنه صاحب عقل متفتح، شديد الذكاء صاحب النقاش الحاد، يمتلك روح عالية من الفكاهة والدعابة.

ومن أبرز عيوب برج الجوزاء، عدم اللاتزام سواء من الناحية المهنية أو الشخصية، السطحية حتى في العلاقات العائلية، التشتت في حياته أكثر من الاستقرار.

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