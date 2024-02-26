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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول عدد من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصير عبر تطبيق انستجرام، من حفلها الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت التي أحيته أول أمس السبت 24 فبراير. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل وهي تمازح إحدى المعجبات، حيث اقتربت منها على حافة المسرح وأمسكت بيدها وتبادلا الحديث الودي. 

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما على مسرح فورم دي بيروت وسط تجهيزات "لايف بمواصفات عالمية وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وصعدت شيرين عبد الوهاب، على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بكامل اناقتها مرددة لاغنية "نساي" وسط  عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "وحشتينا يا شيرين" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة :" وانتم كمان وحشتوني".حبه جنة" ، "الوتر الحساس" ،"كلام عينيه"، " انا فى الغرام" ، "عين وننى" ،"انا كتير" ،"مشاعر" ،"كلها غيرانه" ، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"  ، “عين ونني” ، “على بالي” ، “بحبك انت" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

 

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

من جهة أخرى، طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان شيرين عبد الوهاب -المرتقب في الكويت يوم 3 مايو- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وتنقسم تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، للفئات السعرية التالية: (180 دينار كويتي، 150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 90 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي). 

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الماضي وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية .

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع أكس ،  فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين  وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

 

أغاني شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، يوم 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما. 

 

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب بيروت لبنان

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