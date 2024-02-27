ابنة نانسي عجرم تخطف القلوب على السوشيال ميديا .. هل تشبهها؟

تداول رواد السوشيال ميديا صورة لأبنة الفنانة نانسي عجرم، وعلق المتابعون أنها تشبهها كثيرا خاصة في لون العيون.

وظهرت ابنة نانسي عجرم بتوب أسود وشعر كيرلي، حيث علق المتابعون« جمالها طبيعي وتدخل القلب بسرعة»، بينما قال أحد المتابعين أن الفرق بينها وبين نانسي أن شعرها كيرلي وشعر نانسي مفرود.

اغاني نانسي عجرم

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.