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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة البوستر الجديد لمسلسل إمبراطورية ميم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت حلا شيحة رمضان 2024 شخصية مي في إمبراطورية ميم.

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وظهرت حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية بدلة كلاسيكية كاروهات البني والأحمر، مع جيبة فوق الركبة وتوب أسود وجاكيت نصف كم.

 

وانتعلت حلا شيحة حذاء لامع اسود ذا كعب عالي يبرز اناقتها، واستكملت حلا إطلالتها ببعض اللمسات الجمالية الهادئة ورسم العين بطريقة بسيطة ووضع احمر الشفاه.

وتركت حلا شيحة خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة مميزة أعلى الكتف، وارتدت المجوهرات البسيطة في اليدين.

حلا شيحة 
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