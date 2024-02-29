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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024: تجنب الماضي

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعا ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي، توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 : سدد فواتيرك

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024

تجنب أي سلوك عدواني في العلاقة، كن حساسًا تجاه شريكك واحرص أيضًا على قضاء المزيد من الوقت معًا، تعامل مع التحديات المهنية بثقة، ستكون محظوظًا أيضًا من الناحية المالية والصحة. 

توقعات برج العذراء عاطفيا 

أثناء قضاء المزيد من الوقت مع الشريك، تأكد من تجنب الخوض في الماضي، يجب أن تبقي الحبيب سعيدًا ويحتاج كل منكما إلى تحفيز الآخر في المساعي الشخصية والمهنية، سيتمكن بعض مواليد برج العذراء المحظوظين من استعادة الحب المفقود. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

اقض المزيد من الوقت مع الأشخاص ذوي التوجه الإيجابي، الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من الزيوت والشحوم، تناول المزيد من الخضار والفواكه لتبقى منتعشًا وحيويًا طوال اليوم، شرب الكثير من الماء لتجنب مشاكل الجفاف، يمكنك أيضًا الإقلاع عن الكحول والتبغ اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

جهودك ستأتي بنتائج جيدة، ستبقيك بعض المهام الجديدة مشغولة طوال اليوم، احرص على عدم الدخول في جدالات لفظية مع زملاء العمل، تولي مهام جديدة دون تردد، راقب الجوانب المالية لكل مهمة لأن ذلك سيضمن لك إنجازها دون التسبب في عبء مالي على الشركة. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

سوف يأتي من مصادر مختلفة بما في ذلك الاستثمارات السابقة، قد تحدث مشكلات مالية بسيطة داخل الأسرة وينزعج أحد الأخوة من توزيع الممتلكات، التعامل مع هذه الأزمة بموقف إيجابي.

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