فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”؛ للاحتفال بعيد ميلادها في شهر مارس.

وأثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون الأسود، قصير جدا فوق الركبة، مكشوف من الظهر، مزينا باللؤلؤ الأبيض من الظهر والأكمام.

وانتعلت هيفاء وهبي الحذاء الأسود ذا كعب عالي المزين باللؤلؤ الأبيض لاستكمال إطلالتها الساحرة، مع التاتو على الساق.

واعتمدت هيفاء وهبي على تسريحة شعر بسيطة لتبرز تفاصيل الفستان من الامام والخلف، حيث ظهرت بتسريحة الذيل حصان مع وضع الأقراط الثمينة في الأذن.

ومن الناحية الجمالية، خطفت هيفاء وهبي الأنظار بالمكياج الناعم، حيث وضعت اللون البني الهادئ في الشفاه، مع إبراز العين بالأيلانير الأسود بطريقة مميزة والبلاشر البرتقالي الهادئ على الوجنتين.

هيفاء وهبي