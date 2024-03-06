وصفة من مطبخك تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك بسبب تناول بعض الأطعمة النشوية أو الحارة، أو آلام حادة في القولون، ويلجأون إلى تناول العقاقير والأدوية ولكن دون جدوى.

ولكن لحسن الحظ، شارك أحد الخبراء لموقع اكسبريس البريطاني عن وصفة بسيطة يمكنك تجربتها لعلاج الإمساك خلال 30 دقيقة فقط.

ووفقا لموقع اكسبريس، أن نقع الكرفس مع أوراق السبانخ مع كوب ماء علاج سحري للإمساك، ويمكن تناول كوب واحد فقط يوميا يخلصك من الامساك نهائيا.

يحتوي كل من السبانخ والكرفس على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، وهو ما يمكن أن يساعد على الهضم وتسريع الذهاب إلى المرحاض.

كشفت مراجعة أجريت عام 2017 أن البروبيوتيك يمكن أن يحسن الإمساك بنسبة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بالعلاج الوهمي.