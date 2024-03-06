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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس محتشمة.. هنا الزاهد تلفت الأنظار بإطلالة شتوية

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد مشاركة الجمهور صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية بلوفر باللون الأسود مع بنطال جينز اسود، ونسقت معه جاكيت فرو باللون البني الفاتح.

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وانتعلت هنا الزاهد هاف بوت باللون الأسود ونسقته مع البنطلون بشكل كاجوال، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود، وارتدت كاب كاجوال باللون الجملي.

وتركت هنا الزاهد خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة بسيطة أسفل الكاب، واستكملت لمساتها الجمالية بمكياج هادئ.

هنا الزاهد 
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