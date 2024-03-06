ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت ريم مصطفى الجدل، بإطلالة جريئة، ارتدت فيها فستان باللون الأسود، مكشوف من الساقين والظهر والصدر، ومزينا بالورود السوداء البسيطة على الاكتاف بطريقة اوف شولدر.

واعتمدت ريم مصطفى على تسريحة شعر بسيطة وهي الذيل حصان، حيث تبين التاتو على الظهر بطريقة مميزة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ريم مصطفى المكياج الناعم فاختارت اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم الحواجب باللون البني والبلاشر اللامع على الوجنتين.

واستكملت ريم مصطفى إطلالتها بارتداء مجموعة من المجوهرات الأنيقة، كأسورة في اليد والاقراط في الأذن وخاتم ملفت بشكل أنيق.

ريم مصطفى