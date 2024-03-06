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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عباية خليجي .. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام تستعرض أناقتها وجمالها من خلاله.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان بيزك أسود، ونسقت معه العباءة الخليجية القطيفة بطريقة جذابة تبرز جمالها.

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واستكملت ياسمين صبري جمال إطلالتها بارتداء مجموعة من المجوهرات الثمينة مثل الساعة القيمة، والاقراط الذهبية، والأساور الجذابة في اليد.

وحملت ياسمين صبري حقيبة كبيرة الحجم باللون البرتقالي، واستكملت جمالها بترك خصلات شعرها البني بطريقة مميزة دون تكلف.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ياسمين صبري المكياج الناعم المميز، فاختارت اللون الكشمير في الشفاه مع البلاشر باللون الروز الهادئ، أما العين فبرزت جمالها ببعض الايشادو الهادئ.

ياسمين صبري 
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