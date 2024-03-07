في شهر المرأة .. 4 أبراج مواليدها تحب السيطرة

يعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر المرأة من بدايته وحتى نهايته، وتميل بعض السيدات إلى القيادة والسيطرة بشكل عام سواء في الحياة الشخصية أو المهنية.

ابراج تحب السيطرة

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج التي تحب السيطرة والقيادة.

برج الجدي

يُعرف مواليد برج الجدي بطبيعتهم الطموحة والمنضبطة، إنهم يميلون إلى تولي المسؤولية ويتحكمون دائمًا في مسارات حياتهم المهنية، وينتقل ميلهم نحو التنظيم إلى مجالات أخرى من حياتهم، بما في ذلك الصداقات والرومانسيات والأنشطة الترفيهية.

برج العقرب

برج العقرب أفراد عاطفيون وحازمون ويقدرون القوة والسيطرة. لديهم حاجة قوية للاستقلالية ويمكن أن يكونوا حازمين عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار، في العلاقات، يقومون بحماية حدودهم العاطفية من خلال السعي للسيطرة.

برج الأسد

لدى برج الأسد ميل طبيعي نحو القيادة ورغبة في الاعتراف، لديهم شعور قوي بالذات ويحبون أن يكونوا مسؤولين عن حياتهم وعلاقاتهم، إن دافعهم للاعتراف يمكن أن يغذي رغبتهم في السيطرة بينما يسعون جاهدين للحفاظ على مكانة بارزة ومحترمة في المجال الذي يختارونه أو ضمن العلاقات، غالبًا ما يزدهرون في مناصب السلطة ويستمتعون بتولي زمام الأمور في إعدادات المجموعة.

برج الحمل

يُعرف أفراد برج الحمل بحزمهم واستقلالهم وطبيعتهم التنافسية، لديهم رغبة قوية في توجيه السفينة ولا يخشون تولي المسؤولية، إنهم مبتدئون ويفضلون أن يكونوا هم من يقودون الطريق.