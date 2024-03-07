عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في شهر المرأة .. 4 أبراج مواليدها تحب السيطرة

الابراج
الابراج

يعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر المرأة من بدايته وحتى نهايته، وتميل بعض السيدات إلى القيادة والسيطرة بشكل عام سواء في الحياة الشخصية أو المهنية.

ابراج تحب السيطرة 

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج التي تحب السيطرة والقيادة.

الخير هيزيد .. 4 أبراج محظوظة طول شهر رمضان | هل أنت منهم؟

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

برج الجدي

يُعرف مواليد برج الجدي بطبيعتهم الطموحة والمنضبطة، إنهم يميلون إلى تولي المسؤولية ويتحكمون دائمًا في مسارات حياتهم المهنية، وينتقل ميلهم نحو التنظيم إلى مجالات أخرى من حياتهم، بما في ذلك الصداقات والرومانسيات والأنشطة الترفيهية. 

برج العقرب 

برج العقرب أفراد عاطفيون وحازمون ويقدرون القوة والسيطرة. لديهم حاجة قوية للاستقلالية ويمكن أن يكونوا حازمين عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار، في العلاقات، يقومون بحماية حدودهم العاطفية من خلال السعي للسيطرة.

برج الأسد

لدى برج الأسد ميل طبيعي نحو القيادة ورغبة في الاعتراف، لديهم شعور قوي بالذات ويحبون أن يكونوا مسؤولين عن حياتهم وعلاقاتهم، إن دافعهم للاعتراف يمكن أن يغذي رغبتهم في السيطرة بينما يسعون جاهدين للحفاظ على مكانة بارزة ومحترمة في المجال الذي يختارونه أو ضمن العلاقات، غالبًا ما يزدهرون في مناصب السلطة ويستمتعون بتولي زمام الأمور في إعدادات المجموعة.

برج الحمل

يُعرف أفراد برج الحمل بحزمهم واستقلالهم وطبيعتهم التنافسية، لديهم رغبة قوية في توجيه السفينة ولا يخشون تولي المسؤولية، إنهم مبتدئون ويفضلون أن يكونوا هم من يقودون الطريق.

الأبراج برج الجدي برج الحمل برج العقرب شهر المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تأخير 60 دقيقة.. دولة عربية تضع توقيتا خاصا بشهر رمضان

موضوعات متعلقة

الخير هيزيد .. 4 أبراج محظوظة طول شهر رمضان | هل أنت منهم؟

درة تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة سعرها صادم

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

كلفتها ملايين.. مراهقة تجري 100 عملية تجميل لسبب صادم

ملايين الدولارات| ممثل محترف يلجأ للتسوّل.. لهذا السبب

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

ملابس محتشمة.. هنا الزاهد تلفت الأنظار بإطلالة شتوية

فستان مكشوف .. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة رقيقة

ترشيحاتنا

بعد ضرب تلميذ بـ “الخرطوم”.. المدرس يواجه هذه العقوبة بالقانون

 شعبة الدواجن: الفراخ هتنزل لـ 40 جنيها في هذه الحالة

لجميع الطلاب.. كيف تستعد للامتحانات خلال شهر رمضان؟ خبير تربوي يوضح

القبض على ملاك محطات بث تليفزيوني بتهمة القرصنة

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟ دلالته ودعاء للمتوفى بالجنة

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحب الكسل والأنتخة .. أكثر الأبراج حبا للراحة والاسترخاء

هؤلاء ممنوعون من عصير الكركديه في رمضان

زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في السعودية بإطلالة محتشمة

عثر على 4 ملايين جنيه.. قصة طالب أمريكي تثير دهشة العالم

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ