غدا أول أيام شهر رمضان الكريم وخلال ذلك الشهر يواجه سائقو السيارات صعوبة أثناء القيادة في نهار رمضان بسبب الصيام، ويزداد عليهم الأمر صعوبة في الأماكن المزدحمة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة .

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

وبالتالي من أجل القيادة بشكل آمن يجب تجنب السلوكيات السلبية منها تجاوز السرعة المحددة، أو مخالفة أنظمة وقوانين السير .

- إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان :

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

1- الاستعانة بـ حزام الأمان :

عند قيادة السيارة يجب ربط حزام الأمان للحفاظ على سلامتك عند التعرض لأي حادث علي الطريق ، وذلك الفعل غير مرتبط بـ شهر رمضان فقط .

2- ترك مسافة كافية :

يجب ترك مسافات كافية بينك وبين السيارة التي تسير أمامك ، وذلك لان الاصطدامات الخلفية هي أكثر أنواع الحوادث شيوعاً، بالإضافة الي ان القيادة اثناء الصيام تجعل السائق يفقد التركيز .

3- الشعور بالتعب والنوم :

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

عند الشعور بالتعب و النوم أثناء القيادة يجب عليك ان تتوقف جانباً علي الطريق وتحصل علي قسط من الراحة ، كما ان القيادة بدون نوم تؤدي الي فقد التركيز والانتباه أثناء القيادة وذلك يعرضك للحوادث علي الطرق السريعة .

4 الابتعاد عن التسارع :

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

في حالة اقتراب اذان المغرب وانت تسير علي الطريق يجب ان تتأني ولا تستعجل بالقيادة للوصول سريعًا لوجهتك وذلك لضمان قيادة آمنة، والابتعاد عن الحوادث .

5 اتباع إشارات المرور :

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

يجب اتباع جميع إشارات المرور والابتعاد تماما عن الانحرافات المفاجئة بالسيارة دون تنبيه من حولك باستخدام الإشارات.

6- الحفاظ علي الصيانة :

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

من الضروري ان يقوم ملاك السيارات بعمل كافة الصيانات الدورية لسياراتهم قبل شهر رمضان لتجنب أي أحداث غير متوقعة أثناء القيادة والابتعاد عن أي أعطال مفاجئة.