جمال شعبان: الصائم يستطيع أن يفقد 4 كيلو في شهر رمضان.. فيديو

تحدث الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عن فوائد صيام شهر رمضان.

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما يصوم الإنسان 30 يوما يحدث تنقية للجسد مع التخلص من التدخين والتخسيس وإعادة ترتيب الغذاء والقلب".



وأضاف أن الصائم يستطيع أن يفقد 4 كيلو في شهر رمضان، مضيفا: 'الناس الي لما الأذان يأذن بياخدوا السيجارة مع القهوة.. هذا يساوى أزمة قلبية فهي أخطر سيجارة'.

وأوضح عميد معهد القلب الأسبق، أنه من الأفضل أن يفطر الصائم على تمرتين وماء، فالتمر لا يرفع السكر، وبعد الإنتهاء من الصلاة، يأخذ وجبته الرئيسية التي تتكون من بروتين نبات أو حيواني، وخضراوات وسلطة، وقطع من الفاكهة سواء تفاح أو برتقال.