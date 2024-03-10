جمال شعبان يحذر: سيجارة وقهوة بعد الصيام يساوي أزمة قلبية.. فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول سيجارة وقهوة بعد الصيام، قائلا: "الناس الي لما الأذان يأذن بياخدوا السيجارة مع القهوة.. هذا يساوى أزمة قلبية فهي أخطر سيجارة".

وأضاف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "من الأفضل أن يفطر الصائم على تمرتين وماء، فالتمر لا يرفع السكر، وبعد الإنتهاء من الصلاة، يأخذ وجبته الرئيسية التي تتكون من بروتين نبات أو حيواني، وخضراوات وسلطة، وقطع من الفاكهة سواء تفاح أو برتقال".

وأشار: "كل الأطعمة النباتية مفيدة للجسم، وأفضل من اللحوم خاصة لو تم الإفراط فيها".

وأوضح: كباية اللبن مفيدة جدا للجسم على مائدة الطعام وخاصة في السحور، وأنصح باللبن كامل الدسم، ومرض السكر الوراثي يعني البنكرياس لا يفرز الأنسولين للجسم".