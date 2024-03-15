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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان و5 مضاعفات خطيرة لنوع شائع من الدايت

دايت
دايت

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

من القرحة إلى السكري.. 5 مضاعفات خطيرة لنوع شائع من الدايت

اكتسب الصيام المتقطع (IF) شعبية في السنوات الأخيرة باعتباره نهجًا غذائيًا له فوائد صحية محتملة، يعتمد الكثير من الأشخاص على طريقة إدارة الوزن هذه، والفكرة هي قطع الأكل لفترة طويلة (حسب الراحة) ثم الانغماس في الأكل. ومع ذلك، مثل أي نظام غذائي، فإن الصيام المتقطع له آثار إيجابية وسلبية على الصحة، في حين أن بعض الأفراد قد يواجهون نتائج إيجابية، قد يواجه آخرون آثارًا سلبية. 

 

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

يتساءل البعض حول التغذية المناسبة لمريض الحساسية، وعن ما إذا كان يستطيع أن يتناول جميع الأطعمة دون ممنوعات خاصة من مسموح له الصوم.
واوضح الدكتور ايمن السيد سالم استاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مريض الحساسية المسموح له بالصوم عليه أن يتناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة

أبرزها الزواج وحلق الشعر .. تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان

هناك العادات والتقاليد الغريبة لبعض الدول في رمضان ومن أغرب التقاليد التي يمكن أن نسمع بها خلال شهر رمضان المبارك، هو تقليد حلق الرأس في موريتانيا، أو ما يسمى بـ"زعبة رمضان".

 

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