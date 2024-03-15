نشرة المرأة والصحة| تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان و5 مضاعفات خطيرة لنوع شائع من الدايت

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

اكتسب الصيام المتقطع (IF) شعبية في السنوات الأخيرة باعتباره نهجًا غذائيًا له فوائد صحية محتملة، يعتمد الكثير من الأشخاص على طريقة إدارة الوزن هذه، والفكرة هي قطع الأكل لفترة طويلة (حسب الراحة) ثم الانغماس في الأكل. ومع ذلك، مثل أي نظام غذائي، فإن الصيام المتقطع له آثار إيجابية وسلبية على الصحة، في حين أن بعض الأفراد قد يواجهون نتائج إيجابية، قد يواجه آخرون آثارًا سلبية.

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

يتساءل البعض حول التغذية المناسبة لمريض الحساسية، وعن ما إذا كان يستطيع أن يتناول جميع الأطعمة دون ممنوعات خاصة من مسموح له الصوم.

واوضح الدكتور ايمن السيد سالم استاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مريض الحساسية المسموح له بالصوم عليه أن يتناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة

هناك العادات والتقاليد الغريبة لبعض الدول في رمضان ومن أغرب التقاليد التي يمكن أن نسمع بها خلال شهر رمضان المبارك، هو تقليد حلق الرأس في موريتانيا، أو ما يسمى بـ"زعبة رمضان".