أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

يتساءل البعض حول التغذية المناسبة لمريض الحساسية، وعن ما إذا كان يستطيع أن يتناول جميع الأطعمة دون ممنوعات خاصة من مسموح له الصوم.

واوضح الدكتور ايمن السيد سالم استاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مريض الحساسية المسموح له بالصوم عليه أن يتناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة.



واستطرد حديثه قائلا: لابد ان تحتوي وجبة الإفطار على كافة العناصر الغذائية من بروتين و نشويات و كربوهيدرات وغيرها من العناصر المفيدة للجسم لافتا الي أن الكمية لابد ان تكون قليلة حتى لا يتعب

وأشار الدكتور أيمن سالم أن مريض السمنة يمكنه تناول الأسماك والدواجن أكثر من مرة في الأسبوع لكن اللحوم لابد مت التقليل منها لما لها من أضرار جمه على الجسم من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب وغيرها.



وفي إطار مختلف تحدث الدكتور أيمن سالم عن خطورة تخفيف الملابس في هذا التوقيت وأن هناك من يرتدي ملابس صيفية، لافتا الي أن الشخص الذي يتحمل برودة المناخ بهذا الشكل لابد ان يكون لديه مشاكل في الغدة الدرقية خاصة إذا كان لديه زيادة نشاط في الغدة الدرقية فهذا يجعله يشعر بالشفاء وفي نفس الوقت من حوله يشعرون بالبرودة.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن من لديه حساسية صدرية وربو هم أكثر تأثرا في تقلبات المناخ لأنه يشعر بأقل هواء ويتأثر به، لذا عليه توخي الحذر من هذا المناخ وعدم تخفيف الملابس قدر الإمكان.