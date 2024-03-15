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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أبرزها الزواج وحلق الشعر .. تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان

صدى البلد

هناك العادات والتقاليد الغريبة لبعض الدول في رمضان ومن أغرب التقاليد التي يمكن أن نسمع بها خلال شهر رمضان المبارك، هو تقليد حلق الرأس في موريتانيا، أو ما يسمى بـ"زعبة رمضان".

وهذا التقليد شائع بين الشباب، حيث يعمدون لحلق رؤوسهم استعدادًا لشهر رمضان، ليبدأ الشعر الجديد في الظهور مجددا، وهو اعتقاد تعود جذوره للجدود الذين كانوا يعتقدون أن حلق الشعر ولادة جديدة لكي يتخلص الإنسان من شروره وخطاياه.

واستمرت الأجيال في ممارسة هذه العادة وبالتمسك بهذا المعتقد.

بالاضافة الى ذلك، فان الشعب الموريتاني يرى أن الزواج برمضان سيكون بداية حياة جديدة يتطهر فيها الإنسان ويتخلص فيها من ذنوبه وخطاياه.

ومن التقاليد الشعبية للشعب الموريتاني خلال شهر رمضان المبارك قراءة القرآن كاملاً في ليلة واحدة.

وفي السياق نفسه، تستضيف العائلات الغنية الفقراء يوميًا على الإفطار.

الشعب الموريتاني العادات والتقاليد اليد الغريبة

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