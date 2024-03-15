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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة رمضانية ، حيث ارتدت جلباب طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأصفر المزين بنقوشات الورد الملونة.

أعتمدت نسرين طافش في هذه الإطلالة على البساطة وعدم المبالغ في الإكسسوارت والمجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نسرين طافش
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