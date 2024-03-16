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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة رمضانية| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة باللون الأسود ونسقت معها كارديجان باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الأكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين الخطيب
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