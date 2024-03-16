6 أيام بالعناية المركزة.. محمد صلاح يتدخل لعلاج أحمد رفعت في بريطانيا

شهدت رحلة إنقاذ أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، الذي سقط مغشياً عليه بشكل مفاجئ دون أى تدخلات خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، في أول أيام شهر رمضان، تطورات جديدة.

وأثار أحمد رفعت حالة من الرعب بين زملائه بعدما توقف قلبه في أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين الماضي، استعدت نقلة إلي المستشفي بعدما توقف قلبه لمدة ساعة ونصف، لم يستجب خلالها للصدمات الكهربائية، إلى أن عاد تنفسه بعدها بشكل بطيء، ولكنه لا يزال حالياً في العناية المركزة بمستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسئولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".