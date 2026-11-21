عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتور خالد العنانى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لقاءً حوارى مفتوح مع طلاب جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بقاعة المشير حسين طنطاوى بمقر الجامعة بصحارى ، وذلك إحتفالاً بمرور 80 عاماً على تأسيس المنظمة .

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

جاء اللقاء بحضور الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادي للأكاديمية ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس ، وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً مع الطلاب ، تم خلاله الرد على إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول دور اليونسكو ورسالته فى مختلف المجالات .

محافظ أسوان : فخورون بإختيار أول مدير مصرى لليونسكو منذ تأسيسها



وأشاد المهندس عمرو لاشين بإهتمام الدكتور خالد العنانى بالتواصل المباشر مع الشباب والإستماع إلى أفكارهم وتساؤلاتهم ، مؤكداً على إعتزاز مصر بإختيار أول مدير عام مصري لليونسكو منذ تأسيسها عام 1945 .

العنانى: أسوان شاهدة على أكبر حملات اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة

ومن جانبه ، أعرب الدكتور خالد العنانى عن سعادته بلقاء طلاب أسوان ، موجهاً الشكر لمحافظ أسوان على تنظيم اللقاء بالتنسيق مع الجامعة والأكاديمية ، وأن أسوان مدينة الحضارة والتاريخ، وشهدت تنفيذ أكبر حملة لليونسكو لإنقاذ آثار النوبة خلال الفترة من 1960 إلى 1980 .

وأوضح خالد العنانى أن رسالة المنظمة ترتكز على دعم التعليم والعلم والثقافة والتواصل والإعلام ، وتعزيز السلام والتعاون والتقارب بين الشعوب، تحت شعار " اليونسكو من أجل الشعوب " .

رسالة مشتركة للشباب: الإستثمار فى الذات طريق النجاح

وفى ختام اللقاء ، وجه محافظ أسوان ومدير عام اليونسكو رسالة للشباب ، أكدا خلالها أهمية الإستثمار فى قدراتهم وتطوير مهاراتهم بإستمرار ، مشيرين إلى أن النجاح يحتاج إلى المثابرة والعمل الجاد والإخلاص بإعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الطموحات وبناء المستقبل .