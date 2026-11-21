أعلنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، انتشال جثث ورفات 129 فلسطينياً من تحت أنقاض 39 منزلاً ومبنى دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط القطاع، في ختام المرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا، الذي تموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رامي العايدي، مدير الدفاع المدني في وسط غزة، إن عمليات البحث والانتشال شملت مخيم النصيرات للاجئين ومناطق الزوايدة ودير البلح، موضحاً أن الفرق عملت لمدة 410 ساعات على مدار 53 يوماً، باستخدام حفارة واحدة وجرافة واحدة وشاحنة لنقل الأنقاض.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ شاركت فيها فرق الطب الشرعي التابعة للشرطة، وأخصائيو الطب الشرعي، وفرق البلدية، والصليب الأحمر، واللجنة المصرية، في ظل محدودية المعدات والإمكانات المتاحة.

وتشير تقديرات السلطات الفلسطينية إلى فقدان 233 شخصاً تحت الأنقاض في المناطق المستهدفة، فيما أعلن الدفاع المدني في 19 يوليو الماضي إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، التي شملت 147 منزلاً مدمراً في محافظات غزة وشمال غزة والوسطى، ويُعتقد أن 1072 جثة لا تزال مدفونة تحت أنقاضها.

كانت المرحلة الأولى من المشروع، التي انطلقت في نوفمبر 2025، قد أسفرت عن انتشال رفات 333 شخصاً من أصل 559 مفقوداً، كانوا مدفونين تحت أنقاض 54 منزلاً ومبنى.

وفي أكتوبر الماضي، قال محمود باصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، إن 8 آلاف جثة لا تزال تحت الأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة، بينها قرابة 4 آلاف جثة في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، ويصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها.

وحذر الدفاع المدني من أن انتشال جميع الجثامين قد يستغرق ما بين 8 و10 سنوات، في ظل نقص المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لإزالة الركام.

يأتي ذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من القطاع.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بإدخال معدات إزالة الأنقاض، إلا أن مسؤولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بعدم الوفاء بهذا الالتزام، مؤكدين استمرار معاناة فرق الإنقاذ من نقص الآليات الثقيلة اللازمة للوصول إلى الضحايا وانتشال جثامينهم.