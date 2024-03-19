سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استضافتها في إحدى البرامج الرمضانية.

وظهرت شيرين بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر المزين بالورود ذات اللون الأسود وكشف التصميم عن زيادة وزنها.



ولفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار بساعة يد من Harry Winston ، وقد تميزت بأنها مصنوعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، بالإضافة إلي مينا مرصعة بـ٣٥ قطعة من الألماس.

وبلغ سعر ساعة شيرين عبد الوهاب ٥٤،٠٠٠ دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا، ولم تظهر بأي إكسسوارات أو مجوهرات أخرى.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

