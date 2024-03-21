ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



ظهرت هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة مميزة، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الكحلي و البينك والأسود مع بنطلون بنفس الألوان.



قد حملت إطلالة هيفاء وهبي توقيع Paco Rabanne، فيما بلغ سعر التوب 243 دولار أمريكي أما البنطلون وصل ثمنه 239 دولار.



انتعلت هيفاء وهبي هاف بوت باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك من نفس دار الأزياء وصل سعرها 890 دولار، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المسندله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الغير مبالغ فيها.