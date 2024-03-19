حذاء وفستان غريب| بسمة وهبة تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

حرص خبير المكياج علاء التونسي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة للمذيعة بسمة وهبة.

تألقت بسمة وهبه في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث أدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين مجموعة من الألوان المتناسقة.

انتعلت بسمة وهبة حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون النحاسي وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة وهبه على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.