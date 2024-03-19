فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

تصدر الإعلامي عمرو الليثي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سقوطه من الطابق الثالث الذي أدى إلي بعض الإصابات والكدمات التي نقل على إثارها إلي المستشفى لتلاقي العلاج و خرج بعد عدة ساعات.

وأوضح عمرو الليثي في أحد التصريحات،:" أنه خرج من المستشفى مضيفًا أنه تعرض إلى إصابات استلزمت 15 غرزة في الرجل الشمال وكسر في الضلع اليمين وكدمات في الظهر."

تعتبر العناية بالغز في القدم من الأمور التي لا يعرف الكثير كيفية التعامل معها، لذا نعرض لكم فيما يلي أبرز النصائح:

إن العناية بالغرز في القدم، سواء كانت غرزًا في أسفل قدمك أو غرزًا بين أصابع قدميك، ليس بالأمر الصعب كما قد يبدو، كما هو الحال مع الأجزاء الأخرى من الجسم، يجب أن تظل الغرز نظيفة وجافة وأن يتم فحصها بانتظام لتجنب العدوى.

إذا كنت تتساءل عن المدة التي يجب أن تبقى فيها الغرز في القدم، فإن الأمر يختلف بناءً على الجرح، ولكن عادةً ما تلتئم جروح القدم بشكل أبطأ قليلاً مما تفعله في أجزاء أخرى من الجسم، عادةً ما يتم شفاءهم خلال 14 يومًا تقريبًا.

فيما يلي 7 خطوات سهلة يمكنك اتخاذها للعناية بالغرز في القدم:



1. حافظ على الغرز جافة

خلال الـ 24 ساعة الأولى على الأقل، ويفضل 48 ساعة، يجب عليك الحفاظ على غرزك جافة، ستحتاج إلى التأكد من إبقائها مغطاة بنوع من الضمادات المقاومة للماء، إذا لم يكن لديك هذا، يمكنك تجربة استخدام غلاف بلاستيكي أو كيس بلاستيكي عند الاستحمام، عند تنظيف المنطقة، تأكد من تجفيفها باستخدام منشفة ورقية ناعمة أو منشفة لتجنب سحب الغرز، تجنب جميع الأنشطة المائية، مثل السباحة، حتى تتم إزالة الغرز.

2. حافظ على نظافة منطقة الغرز

لتنظيف الغرز سيراً على الأقدام، ستحتاج إلى معرفة كيفية غسل الغرز بشكل عام. من المهم أن تحافظ على نظافة الغرز والمناطق المحيطة بها في جميع الأوقات. ستحتاج إلى غسل المنطقة مرة واحدة على الأقل يوميًا. تأكد من غسل يديك قبل لمس المنطقة لمنع انتقال الجراثيم إلى الجرح. اغسليه بسرعة وبلطف، بدلاً من نقع المنطقة. ثم تأكد من تجفيفه جيدًا بعد ذلك مباشرة. إذا كان هناك ضمادة، فتأكد من استبدالها بانتظام (سيعطيك طبيبك التعليمات).

3. تأكد من عدم إصابة الجرح بالعدوى

افحص الغرز والمنطقة المحيطة بالجرح بحثًا عن علامات العدوى، ستكون فترة تعافيك أسرع بكثير إذا أصبت بالعدوى مبكرًا. ابحث عن أشياء مثل:

احمرار

تورم

حساسية في منطقة الغرز

نزيف

صديد

إذا تفاقمت الحالة أو لم تهدأ، فارجع إلى طبيب الأقدام أو الطبيب ليفحصها.

4. اترك الغرز وشأنها

بغض النظر عن مدى الحكة في منطقة الغرز، لا تخدش الجرح أو تلتقط الغرز، قد يؤدي ذلك إلى فتح الجرح والسماح بانتشار العدوى، احتفظ بها مغطاة إذا لزم الأمر، ولكن اتركها بمفردها، إذا شعرت بأي ألم متعلق بالجرح، يمكنك تجربة تناول بعض مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، لكن اسأل طبيبك أو طبيب الأقدام أولًا.

5. الراحة (ابتعد عن قدميك قدر الإمكان)

أبعد وزن جسمك عن قدمك قدر الإمكان، قد يؤدي إضافة وزن جسمك إلى قدمك إلى زيادة الضغط على الجرح، لا تمشي على قدمك، خاصة إذا كان لديك غرز على إصبع قدمك أو الجانب السفلي من قدمك، هذا سوف يساعد على منع الجرح من الانفتاح مرة أخرى.

المصدر: redmountainfootcare