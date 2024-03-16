تخنت 20 كيلو.. معلومات صادمة عن مرض أروى جودة

تعرضت الفنانة أروى جودة للهجوم من قبل رواد السوشيال الميديا، وذلك بعد ظهورها في إحدى الأعمال الرمضانية بوزن زائد مما جعل البعض يعتقد أنها خضعت لعمليات تجميل أدت إلي تغيير وجهها بشكل كبير.

لكن ردت أروى جودة على إحدى رواد السوشيال ميديا قائلة:"الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو وبتحاول تلاقي علاج صح..ربنا ما يوريكي ..رمضان كريم."

معلومات عن مرض أروى جودة

على الرغم من أن العلماء يعرفون أن هرمونات الغدة الدرقية تنظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، إلا أن العلاقة الدقيقة بين هرمونات الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي وتغيرات الوزن هي علاقة معقدة وغير مفهومة جيدًا.

عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات (قصور الغدة الدرقية)، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك، وهذا يقلل من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك وغالباً ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

على العكس من ذلك، عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات (فرط نشاط الغدة الدرقية)، فإن عملية التمثيل الغذائي لديك ترتفع بشكل مفرط، مما يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أكثر من المعتاد ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن.

قصور الغدة الدرقية والوزن

فإن التفسير المبسط هو أن وجود قصور في نشاط الغدة الدرقية غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأشخاص لأن أجسامهم تتوقف عن استخدام السعرات الحرارية بكفاءة، الكثير من هذا الوزن عبارة عن ماء زائد وملح. عادة، كلما كانت شدة قصور الغدة الدرقية، كلما زادت زيادة الوزن، ولكن عادةً ما يتراوح بين 5 إلى 10 أرطال.



يعاني ما بين 10% إلى 60% من البالغين المصابين بالسمنة أيضًا من قصور الغدة الدرقية المناعي الذاتي، وقد خلصت بعض الدراسات إلى أنه حتى قصور الغدة الدرقية الخفيف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وتغيرات في مؤشر كتلة الجسم.

المصدر: verywellhealth