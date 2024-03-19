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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

طريقة عمل صوابع جيجي
طريقة عمل صوابع جيجي

صوابع جيجي من حلويات رمضان التي تصدرت التريند خلال الأيام الماضية، والتي وصل سعرها في إحدى محلات الحلويات الشهيرة إلي 750 جنيها، مما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قدمت الشيف رشا الشامي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل صوابع جيجى، تعرفي عليها في السطور التالية...

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مقادير صوابع جيجي

نصف كيلو دقيق جميع الاغراض
نصف كوب زبدة ( أو خليط من السمنة او الزبدة وزيت(
ملعقة صغيرة خميرة 
نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر 
ملعقة صغيرة سكر 
فانيليا 
رشة ملح 
كوب إلا ربع ماء دافئ

طريقة تحضير صوابع جيجي

نضع الدقيق مع الزبدة في وعاء ونخلطهم جيدا
ثم نضع الخميرةمع البيكنج بودر والفانيليا و السكر و تضاف الماء بالتدريج حتى تتماسك العجينة 
نترك العجينة تختمر لمدة ساعة إلا ربع 
ثم تشكل العجينة  مثلثات لكي تصبح على شكل الكرواسون 
بعد تشكيل العجينة نضعها في زيت سخن غزير حتى تصبح باللون الذهبي و توضع في السيرب ثم تقدم 
 

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